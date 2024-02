Alessandro Matri , su DAZN, ha parlato di Inter-Juventus su DAZN a poche ore dalla sfida del Meazza. «Credo sia molto equilibrata la partita e potrebbe essere vinta sugli esterni. Rabiot e McKennie sono sicurezze per Allegri e si buttano in mezzo e danno una mano. Cambiaso è migliorato tanto. Vlahovic e Yildiz perché coppia titolare? Sono una certezza in questo momento. Il serbo ha ritrovato gol e autostima e Yildiz è diventato al momento il titolare al posto di Chiesa. Anche quando non ha fatto benissimo ha determinato e ha cambiato le partite. È un giocatore diverso rispetto a Federico ed è più decisivo, dà meno punti di riferimento rispetto all'italiano e il serbo si sposa meglio con lui che con Chiesa», ha detto in particolare sui bianconeri.

«Lautaro? Non dico che rientra tra i primi cinque in Europa, ma ci si avvicina molto. Se non rinnovasse sarebbe un segnale di cessione come è successo di recente sul mercato del club nerazzurro», ha detto del capitano dell'Inter. E quando, nel salotto di DAZN, si è parlato della possibilità che Inzaghi lasci l'Inter a fine stagione, l'ex giocatore ha detto: «Per me vincere in Europa rimane alta come ambizione, è giovane, ha in mano un'Inter forte e lui si sta muovendo per giocatori che aggiungono valore alla rosa, come Taremi».