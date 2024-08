Così scrive Tuttosport: "Ieri intanto Ausilio e Baccin in sede hanno lavorato per perfezionare il trasferimento di Lucien Agoumé al Siviglia: l'Inter incasserà 4 milioni per il 50% del cartellino e manterrà un 10% sulla rivendita (gli spagnoli possono acquistare tra un anno - entro una data definita - il restante 40% a una cifra già stabilita, pari a 4 milioni). Parallelamente sono stati perfezionati gli accordi con il Marsiglia per Valentin Carboni (operazione da 40 milioni tra prestito oneroso, diritto di riscatto e contro riscatto a favore dell'Inter). Per Radu, infine, c'è qualche abboccamento in Ligue 1".