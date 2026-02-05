Pagelle
Inter, Tuttosport a sorpresa boccia Diouf e spiega: "Media tra primo tempo da incubo e..."
Inter-Verona, pagelle: Diouf ha qualcosa, Sucic ha tutto. Bonny può e deve crescere
Torino-Inter, pagelle TS: Thuram e il soprannome “MataToro", male Carlos Augusto
Termina in parità con il punteggio di 2-2 la sfida tra Torino e Inter. Per Tuttosport i migliori in campo sono Thuram ("Onora il soprannome di “MataToro” timbrando puntualmente il cartellino") e…
Torino-Inter, pagelle CdS: Dimarco dipinge calcio, Bisseck non si fa pregare
L'Inter viene fermata sul campo del Torino: 2-2 il punteggio finale, nonostante il doppio vantaggio nerazzurro. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Dimarco: "Con il sinistro dipinge…
Inter-Roma, pagelle: uragano Lautaro, vero Thuram. Barella enorme. Calhanoglu è...
Italia-Irlanda del Nord, pagelle TS: Bastoni non corre rischi, Esposito entra bene
L'Italia fa il suo, battendo 2-0 l'Irlanda del Nord e guadagnandosi lo spareggio Mondiale contro la Bosnia. Per Tuttosport il migliore degli Azzurri è Tonali. Nota di merito anche per Bastoni, in…
Italia-Irlanda del Nord, pagelle CdS: Barella fra i migliori, Dimarco sulle gambe
Buona la prima per l'Italia, che batte 2-0 l'Irlanda del Nord e si giocherà ora la qualificazione al Mondiale nello spareggio contro la Bosnia. Fra i migliori in campo per gli Azzurri, secondo il…
Italia-Irlanda del Nord, le pagelle: questo Pio Esposito merita di più! Brilla Tonali, Dimarco è ovunque
Bodo-Inter, pagelle: Esposito non si tiene, la mediana crolla. Male i subentrati
Inter-Juve, pagelle: Esposito predestinato, Dimarco senza limiti. Lautaro assente
Inter-Juventus, pagelle TS: Bastoni graziato da La Penna, Lautaro non tranquillo
Si chiude con la vittoria dell'Inter il derby d'Italia. Tuttosport non può non sottolineare la pessima figura fatta da Bastoni: "Il pessimo La Penna lo grazia dall'espulsione (doppia ammonizione per…
Inter-Juventus, pagelle CdS: Zielinski, prestazione scintillante. Barella deve carburare
L'Inter si aggiudica il derby d'Italia contro la Juventus al termine di una partita segnata dalle polemiche arbitrali. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Zielinski,…