Interviste: Dichiarazioni Esclusive e Aggiornamenti in Tempo Reale sul Mondo Inter Benvenuti nella sezione Interviste, il luogo dove trovare tutte le dichiarazioni esclusive e gli aggiornamenti in tempo reale sul mondo Inter. Qui troverai le parole dei protagonisti nerazzurri: giocatori, allenatori, dirigenti e leggende del club, con approfondimenti sulle loro dichiarazioni prima e dopo le partite. Segui le interviste esclusive ai calciatori dell’Inter, le conferenze stampa di Simone Inzaghi, le dichiarazioni dei dirigenti su mercato e strategie future, oltre ai commenti di ex nerazzurri e addetti ai lavori. Ogni aggiornamento è tempestivo e dettagliato, per offrirti un quadro completo sulle emozioni, le ambizioni e le analisi tecniche legate al club. Resta sempre informato con contenuti inediti, estratti video, dichiarazioni integrali e analisi delle parole dei protagonisti dell’Inter per tutte le competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Scopri le voci direttamente dallo spogliatoio nerazzurro e non perderti nessuna intervista!