Conte: "Lautaro cambia l'Inter. C'è una cosa pazzesca passata inosservata..."
L'ex allenatore nerazzurro ha elogiato l'attaccante argentino che si sta mettendo in mostra anche con la sua nazionale Lautaro al Mondiale
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"È sempre stato sul pezzo anche da giocatore, era già un allenatore in campo, tatticamente pronto e intelligente. E poi, sentendo qualche giocatore dell'Inter, è rimasto un po' calciatore dentro e…