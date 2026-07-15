Inter, caccia al difensore: "Il nome da tenere in considerazione a fine agosto..."
Il club nerazzurro continua la ricerca di ben due centrali dopo l'addio di De Vrij e Acerbi: i nomi sulla lista
Il club nerazzurro continua la ricerca di ben due centrali dopo l'addio di De Vrij e Acerbi: i nomi sulla lista
L'esterno del Tottenham è il nuovo nome caldo per la corsia destra: la dirigenza Inter sta studiando il piano per affondare il colpo prima possibile su Spence
L'aggiornamento su Benjamin Pavard appena rientrato dal prestito al Marsiglia e pronto a mettersi in gioco agli ordini di Chivu
Il club nerazzurro ha chiesto informazioni al Tottenham per il difensore argentino: varie opzioni per il dopo Dumfries sulla corsia destra
Il centrocampista del Liverpool continua a piacere tanto anche se le difficoltà non mancano come ricorda la Gazzetta dello Sport per Curtis Jones all'Inter
Il club nerazzurro ha riacquistato il giovane centrocampista dal Brugge dopo un anno dalla cessione
Delle manovre di mercato in casa Inter e delle opzioni per la fascia destra ha parlato Fabrizio Biasin sui social di Libero
Tra i difensori tenuti sotto controllo dall'Inter c'è anche il centrale del Bologna Lucumi, sul quale però c'è anche l'interessamento della Juve
Dopo la manca idoneità a Khalaili, l'Inter cerca ancora un esterno per la corsia di destra. Tanti i nomi sul taccuino, queste le ultime novità
Del mercato dell'Inter e degli aggiornamenti della giornata di oggi in casa nerazzurra ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Il futuro del difensore francese resta in bilico: il contratto è in scadenza nel 2028 e sia Pavard che Chivu hanno aperto alla permanenza
Il club nerazzurro accelererà per chiudere prima possibile la questione relativa al sostituto di Denzel Dumfries
Nerazzurri alla ricerca almeno di un difensore per dare a Chivu il rinforzo atteso dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian
Durante Cronache Mondiali, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter
Sul canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Romero che è ormai fuori dai progetti del Tottenham di De Zerbi
L'Inter cerca un esterno destro e il laterale inglese del Tottenham sembra essere balzato in cima alla lista dei preferiti del club nerazzurro
L'Inter continua a lavorare sulla pista che porta a Djed Spence del Tottenham. Con l'ok del giocatore, secondo la Gazzetta dello Sport. "Su questo terreno, infatti, ha un peso la volontà dello stesso…
L'Inter è alla ricerca di un esterno destro dopo aver perso Palestra e Khalaili. Sono due i profili maggiormente attenzionati dal club nerazzurro
Il presidente nerazzurro ha ricevuto indicazioni chiare dai suoi uomini mercato e dall’allenatore sul centrocampista inglese
La società meneghina riflette sull'acquisto sulla fascia destra: oltre a Doué e Spence ci sono altri 4 nomi attenzionati dalla dirigenza
L'Inter avrebbe deciso su chi puntare per la fascia destra dopo che è saltato Khalaili: ecco le ultimissime
Dopo aver appreso che l'affare Khalaili non sarebbe andato in porto per ragioni mediche, Maurizio Pistocchi ha stilato una lista di suggerimenti per l'Inter di Beppe Marotta. Un mix tra giocatori da…
Le parole del Presidente, Beppe Marotta, sono tornate a far luce sull'operazione messa in piedi a giugno per portare Marco Palestra all'Inter. Un'operazione saltata nello scatto finale, con la…
Questo il punto di Fabrizio Romano sul suo canale YouTube sulle trattative principali in casa Inter: esterno destro e difensore
Il difensore francese vuole giocarsi le proprie chance di permanenza, ma pesano vecchie ruggini con lo spogliatoio
Gli inglesi nel contatto avuto con il club nerazzurro per Spence hanno messo sul tavolo anche il nome del difensore argentino per l'Inter
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiL'Inter continua a lavorare per Djed Spence sull'esterno: come spiega Gianluca Di Marzio, anche Romero piacerebbe ma le richieste…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiNome nuovo per la difesa dell'Inter: Cuti Romero è uno dei profili che in questo momento il club nerazzurro sta valutando. Lo spiega…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiSfumato Khalaili per motivi non controllabili dall'Inter, ora il club è tornato sul mercato alla ricerca di un esterno destro per…
Il club nerazzurro è disposto al sacrificio per regalare a Chivu l'erede di Dumfries: fari puntati sui calciatori rispettivamente di Strasburgo e Tottenham