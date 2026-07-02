Kickest: "Palestra conferma una teoria di calciomercato: la Premier League da noi pesca solo..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Era uno dei giovani più corteggiati d'Italia: attaccante, classe 2008, con alle spalle già numerose presenze in Serie C con il…
[caption id="attachment_2425632" align="aligncenter" width="1024"] Getty[/caption] L'Atalanta è vicina a chiudere l'operazione per Kerim Alajbegovic, attaccante esterno del Bayer Leverkusen reduce dai…
Paulo Dybala resta alla Roma. Dopo le dichiarazioni di Gasperini, il club giallorosso ha ufficializzato il prolungamento del contratto della Joya fino al 30 giugno 2027. Scegli Fcinter1908.it come tuo…
Yann Sommer è rimasto svincolato dopo l'avventura all'Inter, conclusasi ufficialmente il 30 giugno scorso. Non sono mancate le opzioni sul tavolo per l'ex portiere di Bayern Monaco e Basilea ma ora il…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Sembrava ormai cosa fatta, ma all'ultimo è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United. Il centrocampista brasiliano non…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nuovo arrivo in casa Milan: il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio di Mario Gila, che arriva a titolo definitivo dalla Lazio.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Colpaccio di mercato della Fiorentina, che si porta a casa Arthur Atta dall'Udinese in un vero e proprio blitz concluso nelle scorse…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nuova tappa nella carriera di Gaetano Oristanio. Il fantasista classe 2002, reduce da una stagione in prestito al Parma, lascia…
Hanno condiviso un pezzetto di strada insieme, al Manchester United. Portoghesi entrambi ma, giura lui, diversi. Ruben Amorim, neo allenatore del Milan, è stato presentato oggi dal proprietario del…
Per l'Inter è stato un obiettivo, poi sembra essersi defilata dopo aver incontrato il giocatore e l'Udinese. Su Oumar Solet ora piomba la Juventus. La società bianconera, come documentato dai…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Paulo Dybala rimane alla Roma. L'attaccante argentino, il cui precedente contratto è scaduto il 30 giugno, continuerà a vestire la…
In una nota la Juventus annuncia l'approdo al club dell'ex ds della Roma e del Milan, Frederic Massara. È stato nominato nuovo Chief Football Officer del Club. "Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham: il centrocampista della Nazionale lascia il Newcastle e si trasferisce alla corte di…
L'Udinese ha riscattato dal Galatasaray Nicolò Zaniolo, ma il giocatore e il suo agente hanno svelato il loro malcontento perché l'ingaggio non gli è stato adeguato. Non c'è l'accordo con il club…
Il Milan ha scelto il nuovo allenatore per la squadra Under 23. Il club rossonero ha comunicato la decisione di affidare la panchina del Milan Futuro, formazione che anche nella prossima stagione…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Andre Onana resta al Trabzonspor. Il club turco ha ufficializzato il prolungamento del prestito a titolo gratuito per un'altra stagione…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nathan Aké è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il difensore olandese, accostato di recente anche all'Inter, lascia il Manchester City…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il futuro di Michael Kayode sarà ancora in Inghilterra. L'esterno del Brentford, dopo una stagione da protagonista in Premier League…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Forte inserimento del Milan per Mario Gila, obiettivo di mercato di Napoli e Atalanta. Il difensore spagnolo, in uscita dalla Lazio,…