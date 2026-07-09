Rassegna stampa

La Stampa - Pirlo ct Italia? Il suo nome con Mancini nella short-list dà solo un segnale
Il nome dell'ex giocatore ed allenatore della Juve non trova il consenso di proprio tutta la stampa italiana
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L'inchiesta sugli arbitri è vicina all'archiviazione: mancano troppi elementi a supporto della tesi accusatoria. Attesa la firma di Ascione, che potrebbe anche decidere di lasciare senza mettere nero…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Ieri ha preso il via la stagione dell'Inter. Raduno ad Appiano Gentile e conferenza stampa congiunta Chivu-Marotta che hanno…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L'ambiente Inter è in fermento per un mercato che, fin qui, ha regalato ben poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Sulle pagine…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Dopo la scelta di puntare su Paolo Maldini e Leonardo, c'è grande attesa attorno alla Nazionale per sapere a chi verrà affidata la…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Non è iniziata nel migliore dei modi questa sessione di mercato estiva dell'Inter campione d'Italia. Ne ha parlato anche Fabrizio…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui [caption id="attachment_2478547" align="alignleft" width="2560"] Getty Images[/caption] Nella lunga conferenza stampa di ieri in casa…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Tra i tanti nomi che l'Inter sta valutando per la fascia destra, Guela Doué è uno dei primi sulla lista. L'ivoriano dello Strasburgo…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui La nuova stagione dell'Inter è iniziata ieri ad Appiano Gentile. Squadra a ranghi ridotti in attesa del ritorno dei giocatori…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Durante la conferenza stampa di ieri il tecnico dell'Inter Chivu e il presidente Marotta hanno parlato degli obiettivi per la…
Maldini e Leonardo hanno aperto in queste ore la pagina più difficile, quella del nuovo ct dell'Italia. Dalla loro scelta dipenderà il futuro del movimento del calcio italiano. Cercano un profilo…
"Il nome di Paolo Maldini era troppo difficile da nascondere, perché da subito - ancor prima che fosse scelto il nuovo presidente federale - è apparso chiaro che se si cercava davvero un ex calciatore…
21 presenze in nerazzurro, poi sempre in panchina perché era arrivato come il secondo di Sommer e alle sue spalle ha accumulato in questi anni esperienza. Ora è tempo per Josep Martinez di dimostrare…
"I protocolli per ottenere l’idoneità sportiva sembrano solo un rituale, ma non è così. Lo sa bene l’Inter che in passato per alcuni calciatori ha già dovuto affrontare diverse problematiche per la…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L'Inter attende ulteriori accertamenti sulle visite mediche per l'idoneità ad Anan Khalaili. La Gazzetta dello Sport ha chiesto…
Domani parte una nuova stagione nerazzurra. Sono attesi alla Pinetina Chivu e i suoi giocatori che partiranno con test ed esami. Si lavorerà al centro sportivo fino a mercoledì e poi giovedì è…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Sono ore cruciali per il futuro dell'Italia: al vaglio di Giovanni Malagò, presidente FIGC, la scelta del commissario tecnico, ma…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui E' corsa a due per il ruolo di nuovo commissario tecnico dell'Italia. Ma in netto vantaggio, come riporta Repubblica, c'è nettamente…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Dopo 12 anni insieme tra Nazionale, Inter e Napoli, Lele Oriali ha deciso di staccarsi da Antonio Conte. A riferirlo è l'edizione…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Anan Khalaili sarà oggi a Milano per unirsi alla famiglia nerazzurra. Su di lui c’è un piano ben chiaro da parte di Cristian Chivu,…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Piero Ausilio ha piazzato la zampata sul fronte Khalaili nella giornata di ieri. Il direttore sportivo dell’Inter ha chiuso la…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Potrebbero concludersi entro la fine del mese le indagini della Procura di Milano sullo scandalo Arbitropoli. L'edizione odierna di…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nella rimonta dell'Argentina sull'Egitto, valsa il passaggio ai quarti di finale del Mondiale, c'è anche lo zampino di Lautaro.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Inter e Como hanno sepolto l'ascia di guerra. La notizia rimbalza anche sull'edizione odierna de Il Giornale, che ne parla così:…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Aleksandar Stankovic è un nuovo giocatore dell'Inter ed è pronto a iniziare la sua avventura in nerazzurro. Chivu punta su di lui e,…
La Procura Federale si muove. Dopo le confessioni di Marco Ferdico, Giuseppe Chiné ha chiesto alla Procura di Milano le carte dell’inchiesta sul mondo ultras di San Siro. Scegli Fcinter1908.it come…