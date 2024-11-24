Inter, la nuova maglia away per il 2026/27: le immagini ufficiali - FOTO
Opaleak, attraverso il sito specializzato Footyheadlines, ha mostrato le prime immagini della maglia away dell'Inter per la stagione 2026/27.
Opaleak, attraverso il sito specializzato Footyheadlines, ha mostrato le prime immagini della maglia away dell'Inter per la stagione 2026/27.
Il sito specializzato Footyheadlines, ha svelato la nuova giacca dell'Inter ispirata all'abbigliamento americano per la stagione 2026/27. Una giacca speciale dal design fortemente ispirato…
Dopo le emozioni della festa Scudetto, l'Inter si prepara a condividere un altro momento speciale con i tifosi nerazzurri. Giovedì 21 maggio la squadra Campione d'Italia, guidata dal capitano Lautaro…
Scudetto numero 21 e decima Coppa Italia. La nuova maglia dell'Inter sembrerebbe aver trovato terreno fertile nelle preferenze dei tifosi nerazzurri che hanno espresso pareri favorevoli per la nuova…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nell’estate del 2024, è stata comunicata la notizia che Betsson Sport sarebbe stato presente come sponsor di maglia dell'Inter. Si…
Inter, si avvicina a grandi passi il lancio della nuova maglia home per la stagione 2026/2027. Ormai i dettagli della maglia sono noti: la nuova divisa presenta le classiche strisce nerazzurre,…
Continuano le indiscrezioni (ormai certezze) sulle nuove maglie dell'Inter per la stagione 2026/2027. Anche la seconda, svelata in esclusiva da Fcinter1908 mesi fa, è confermata. Ispirata al baseball,…
Nell’ambito della collezione third 2026-27, Nike presenterà a settembre 2026 una giacca ispirata all’iconico design del 1996, a trent’anni dal suo debutto. La giacca riprende i colori della prossima…
FC Internazionale Milano e Nike ACG (All Conditions Gear) – il brand outdoor di Nike progettato per accompagnare gli atleti che cercano la sfida, l’avventura e la connessione con la natura -…
Dopo le maglie da gara della prossima stagione arrivano novità importanti anche in tema delle divise pre-match e d’allenamento dell’Inter in vista dell’annata 2026/2027. FcInter1908 svela le immagini…
Nelle scorse ore, Fcinter1908 ha presentato la nuova quarta maglia dell'Inter per la stagione in corso. La quarta maglia Nike "presenta un sorprendente design a blocchi di colore. La parte superiore è…
Questa è la nuova quarta maglia dell’Inter per la stagione 2025-26. Eccola presentata da Fcinter1908. La quarta maglia Nike "presenta un sorprendente design a blocchi di colore. La parte superiore è…
Design della maglia: La quarta maglia dell’Inter per la stagione 2025-26, realizzata da Nike, presenta un design a blocchi di colore con la parte superiore blu, la sezione centrale e quella inferiore…
Arrivano dettagli molto importanti riguardanti le maglie dell'Inter per la stagione sportiva 2026/27: FcInter1908 vi mostra le immagini su quelle che saranno le divise indossate dai nerazzurri. La…
Emergono nuovi dettagli, svelati dal sito specializzato FootyHeadlines, sulla collezione retro che Nike dedicherà alle sue squadre migliori. "La maglia retro Nike Inter 26-27 combina elementi visivi…
Arrivano ulteriori indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la terza maglia dell'Inter per la prossima stagione, la 2026-27. Ecco gli ultimi dettagli svelati dal noto portale FootyHeadlines in…
Opaleak ha rivelato la combinazione cromatica della terza maglia dell’Inter per la stagione 2026-27, ispirata a una delle divise più iconiche del club. Torna, infatti, il grigio sulla terza maglia, il…
La stagione 2026/27 segnerà un nuovo capitolo nello stile dell’Inter. Secondo quanto riportato da FootyHeadlines, la Nike ha scelto un design che unisce tradizione e dettagli innovativi per la maglia…
Poche maglie hanno lasciato un segno così indelebile nella cultura calcistica quanto l’originale divisa Total 90 firmata Nike. Questo nuovo Third Kit è dedicato a tutte le generazioni di interisti, a…
La nuova stagione non è ancora iniziata, ma la maglia che l'Inter indosserà ha già fatto il suo debutto. I nerazzurri l'hanno sfoggiata nelle uscite del Mondiale per club negli Stati Uniti, in attesa…
Nike e Inter sono pronte a riportare in auge lo stile iconico degli anni 2000. La terza maglia dell’Inter per la stagione 2025-26, appartenente alla nuova collezione Total 90 Elite, rende omaggio alla…
L’Inter ha svelato la nuova maglia pre-match per la stagione 2025/26, e lo ha fatto in grande stile: un design audace e accattivante che unisce tradizione, simbolismo (il biscione nerazzurro) e…
Noi di FCIN1908.it vi abbiamo anticipato in esclusiva come saranno le maglie dell'Inter per la stagione 2025/26. FootyHeadlines e OpaLeak oggi hanno confermato le nostre anticipazioni. Adesso vi…
[caption id="attachment_2303385" align="alignnone" width="1200"] Getty Images[/caption] Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato in esclusiva le maglie dell'Inter per la stagione 2025/26 in anteprima.
Dopo quattro stagioni, Nike e Inter Milano produrranno nuovamente una quarta maglia. Footy Headlines ha svelato quella che sarà la quarta maglia Nike dell'Inter per la stagione 2024-2025. La quarta…