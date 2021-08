Addio Lukaku all’Inter, Pedullà: “Ha maturato così la sua scelta”

Big Rom dai nerazzurri al Chelsea: l'esperto di mercato sulla Gazzetta dello Sport svela come ha maturato la scelta

Cosa c’è dietro l’addio di Romelu Lukaku all’Inter e la scelta di ritornare al Chelsea. Ne ha parlato Alfredo Pedullà sulle colonne della Gazzetta dello Sport: “Un’estate così non si potrà dimenticare. Perché, continuando a dire che non c’è un euro, poi quelli che vogliono spendere ci riescono davvero. Il Paris Saint-Germain ha fatto bisboccia, aggiungendo Leo Messi come se fosse una montagna di panna sulla torta, altro che semplice e banale ciliegina. Il Chelsea voleva un attaccante vero e ha avuto la pazienza di aspettare che Romelu Lukaku maturasse la sua idea di lasciare l’Inter per una competitività nerazzurra non più assicurata”, si legge.