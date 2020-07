Agenti Lautaro presto in Europa. Ascolteranno Barça e Inter: “Con questa offerta Marotta…”

Il Barcellona, nonostante le difficoltà finanziarie che sta attraversando in questi mesi, tornerà presto alla carica per Lautaro Martinez. Anche se, al momento, è più probabile che l’attaccante argentino rimanga all’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, gli agenti del giocatore saranno presto in Europa per ascoltare le offerte di contratto dei due club:

“… L’idea (del Barcellona, ndr) è quella di tornare alla carica quando la stagione sarà finita. Il borsino del momento dice che Lautaro è più vicino alla conferma che alla partenza (…). Gli agenti del calciatore dall’Argentina arriveranno in Europa. Prima a Milano, per ascoltare le offerte dell’Inter sul rinnovo, e poi magari a Barcellona. Marotta e Conte non vogliono perdere il Toro, ma se arrivasse una proposta vicina al valore della clausola (111 milioni)…“.

(Fonte: Corriere dello Sport)