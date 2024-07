Akinsanmiro lascia l'Inter per approdare alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Nella giornata di ieri l'agente di Ebenezer Akinsanmiro è stato in sede all'Inter per discutere del futuro del centrocampista classe 2004, reduce da un'ottima stagione con la Primavera nerazzurra.

L'entourage di Akinsanmiro "ha definito il prestito con diritto di riscatto con il quale il classe 2004, prodotto delle giovanili nerazzurre, si trasferirà alla Sampdoria; inserito il controriscatto in favore dell'Inter. Si cerca una destinazione in prestito anche per il portiere Filip Stankovic: piace al Venezia e al Nantes", aggiunge poi il CorSport.