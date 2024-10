Dopo l'esonero del ct Mancini, la Federazione ha optato per il ritorno del ct che aveva guidato la Nazionale in Qatar

Dopo aver deciso di esonerare Roberto Mancini la Federazione araba ha scelto il suo nuovo CT. Si tratta di un ritorno per la Nazionale dell'Arabia Saudita: in panchina arriva Hervé Renard, l'allenatore che l'aveva guidata dal 2019 al 2023, e quindi durante il Mondiale in Qatar dove la sua squadra era riuscita a battere l'Argentina che di lì a poco sarebbe diventata Campione del Mondo.

Il 55enne francese era stato quindi ct dell'Arabia proprio prima che arrivasse il tecnico italiano a sostituirlo. Nel frattempo c'è stata anche una parentesi come ct della Nazionale femminile della Francia per lui. Come si legge nel comunicato della Federazione, per lui un contratto fino al 2027.