"Le mosse di Marotta e Ausilio non possono prescindere dal destino di Marko Arnautovic e Joaquin Correa: prima di tutto occorre fare spazio in rosa. Con l’austriaco è in programma un colloquio per discutere di presente e futuro. Non si tratta di accompagnare alla porta Arnautovic, quanto piuttosto di capire la sua posizione rispetto alle gerarchie attuali: Marko, di fatto quarta scelta, accetterà un ruolo che prevede spazi inevitabilmente ridotti rispetto a un anno fa? E se qualcuno dovesse farsi avanti con un’offerta, sarebbe disposto ad ascoltare? In casa nerazzurra sono convinti di sì: se il mercato dovesse disegnare scenari inediti, si può trovare una soluzione. Missione più complicata con Correa, che ha fatto sapere al club di non gradire un ritorno in Argentina, all’Estudiantes di Veron. Chissà che i fischi di Monza possano fargli cambiare idea...", precisa La Gazzetta dello Sport.