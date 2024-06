CM: “Arnautovic vuole restare a Milano, ma all’Inter hanno capito che…”

Marko Arnautovic non vuole lasciare l’Inter. Lo ha più volte ribadito anche nelle ultime settimane, ma le idee del club sono differenti. Ecco il punto sul futuro dell’austriaco, da calciomercato.com: “Marko Arnautovic e l’Inter si sono detti sì appena un anno fa, ma dodici mesi sotto lo stesso tetto sono stati sufficienti ai nerazzurri per capire di non essere fatti per stare insieme a lungo. Ad accelerare il processo c’è anche un biondo islandese con occhi azzurri e dribbling facile. Sì, ma come glielo spieghi ad Arnautovic?