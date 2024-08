Venti mln più bonus: l'Atalanta sta per chiudere per Samardzic , giocatore dell'Udinese, un anno fa vicino all'Inter che poi era tornata sui suoi passi per le richieste al rialzo del padre del calciatore.

Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa e ha aggiunto: "Vedremo se basterà per dare via a Koopmeiners per andare alla Juventus. Di solito la volontà dei calciatori viene alla fine accontentata e il giocatore del club bergamasco alla fine dovrebbe giocare in bianconero, ma la società è forte e può tenere il punto".