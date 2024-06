Lo scenario dell'arrivo di un altro attaccante è più che mai aperto in casa Inter , viste le tante competizioni che i nerazzurri dovranno affrontare nel 2024-25. Fra i nomi, secondo il Corriere dello Sport, non c'è solo Gudmundsson del Genoa, ma anche Raspadori, già attenzionato in passato:

"Lautaro e Thuram hanno fatto letteralmente il vuoto. Nel momento più delicato, però, ovvero in concomitanza con l’ottavo di Champions con l’Atletico Madrid, il Toro ha cominciato ad accusare la fatica e il francese si è fatto male. Arnautovic e Sanchez, i cosiddetti attaccanti di riserva, non sono riusciti a compensare. Non è automatico, peraltro, che i due titolari nerazzurri si ripetano anche l’anno prossimo sui livelli della stagione appena conclusa. Ecco perché, al di là dell’innesto di Taremi (prenderà il posto di Sanchez), Inzaghi vorrebbe una punta in più, senza salutare Arnautovic, ritenuto fondamentale anche per lo spogliatoio".