Audero dopo l’approdo al Como: “Sarò sempre legato alla Samp, grazie”

Emil Audero , portiere che ha giocatore nell'Inter nella seconda stagione, in prestito dalla Samp, si trasferisce al Como e saluta la società blucerchiata con un post sui social. "Cara Sampdoria, grazie. Grazie per quello che mi hai dato in tutti questi anni, fuori e soprattutto dentro il campo. Sono qua per scrivere che oggi le nostre strade si separano ma con il cuore sarò sempre legato a questa società e soprattutto alla gente che mi ha sostenuto e mi vuole bene", ha scritto l'ex nerazzurro che sta per iniziare una nuova avventura.

"Non c’è cosa più bella di aver unito e reso felici tanti Sampdoriani, con un ricordo che rimarrà lì per sempre, nella storia di questo club. Non vedo l’ora di poter tornare a salutarvi, ancora una volta GRAZIE", ha concluso Emil nel suo post. Il portiere, che alla fine della stagione non era stato confermato dal club interista, aveva scritto anche un post dedicato alla società nerazzurra: "Una stagione meravigliosa. Grazie Inter. È stato un onore", aveva scritto. C'è anche il suo nome nell'albo d'oro dei giocatori che hanno vinto lo scudetto della seconda stella nell'ultima stagione. Like al post dai suoi ex compagni all'Inter: Calhanoglu, Thuram, Bisseck e Arnautovic.