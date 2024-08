Il Barcellona è riuscito, dopo giorni di attesa, a registrare in Liga il nuovo acquisto Dani Olmo, che dovrebbe così poter esordire in serata contro il Rayo Vallecano

Il centrocampista spagnolo arrivato dal Lipsia ha saltato le prime due partite del campionato perchè il club catalano non riusciva a rispettare le regole finanziarie imposte dalla Liga per il tesseramento dei giocatori. Tuttavia, dopo aver permesso a Ilkay Gundogan di tornare al Manchester City e aver prestato Clement Lenglet all'Atletico Madrid, il Barcellona è riuscito a inserire Olmo nella lista per l'anticipo della seconda giornata, che si gioca in turno infrasettimanale.