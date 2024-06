Sky – Bayern su Calhanoglu, per l’Inter resta incedibile. A meno che…

Il Bayern Monaco è interessato ad Hakan Calhanoglu per rinforzare il centrocampo. Come riportato da Sky Sport, per l’Inter al momento resta incedibile, a meno che non arrivi un’offerta ritenuta irrinunciabile dalla nuova proprietà. Da specificare che, al momento, il Bayern non ha ancora presentato alcuna proposta ufficiale per il cartellino di Calha.