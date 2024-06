"Rinnovi? Dopo Lautaro, arriveranno a ruota quelli di Barella e Inzaghi. Barella è uno dei centrocampisti più importanti in Europa e nel mondo e non ha grilli per la testa: probabilmente, se alzasse la mano avrebbe la fila di squadre dietro di lui. In realtà, dimostra di essere un ottimo vice capitano. Poi Inzaghi: dovrebbe allungare fino al 2027, per arrivare a 6 stagioni consecutive e diventare uno degli allenatori più longevi della storia dell'Inter".

"Non ci sono giocatori che hanno bussato alla porta per andare via e non ci sono offerte milionarie per i giocatori dell'Inter. L'aver preso già Zielinski e Taremi è una cosa importante, poi è evidente che la rosa vada puntellata. La mia sensazione è che un investimento in difesa verrà fatto. Poi l'attacco: al momento gli spazi sono occupati, ma il mercato è lungo e vedremo cosa accadrà".