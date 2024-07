"Infortunio Buchanan? Ci sono varie piste: quella a basso costo, che risponde al nome di Ricardo Rodriguez, difensore svincolato dal Torino e giocatore affidabile, che andrebbe a riempire la rosa; oppure si potrebbe provare a forzare per andare su un profilo come Hermoso, sul quale c'è anche il Napoli. L'Inter è al momento in vantaggio, ma deve dare una risposta a breve: allenatore e dirigenza sarebbero già d'accordo, c'è da convincere Oaktree. Sono le ore di Marotta, che proverà a ottenere il sì. Altrimenti, si andrà su altri profili".