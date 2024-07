Ospite di Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha dato alcuni aggiornamenti sulle mosse in entrata del mercato in entrata

Ospite di Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha dato alcuni aggiornamenti sulle mosse in entrata del mercato in entrata, tra la possibilità dell'arrivo di un braccetto mancino e quella di una quinta punta da regalare a Simone Inzaghi. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

"Mercato in entrata? Arriverà un braccetto di piede mancino. Ma attenzione: i nomi usciti fin qui non sono quelli da tener presente. Il nome sul braccetto non è probabilmente ancora uscito. Contro il Las Palmas ho visto un Bisseck straordinario, che per me può fare il braccetto sia a destra che a sinistra e anche l'esterno".