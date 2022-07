Biasin: “Oltre Milenkovic c’è un nome che piace assai, ma costa come un pieno di benzina”

In attesa di sbloccare le cessioni, l'Inter in questi giorni sta facendo alcuni ragionamenti sulla difesa, visto il mancato arrivo di Bremer

In attesa di sbloccare le cessioni, l'Inter in questi giorni sta facendo alcuni ragionamenti sulla difesa, visto il mancato arrivo di Bremer. Sull'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin scrive:

"L’altra questione riguarda il famoso “attivo” imposto dalla proprietà e da realizzare entro e non oltre il 30 giugno 2023. Trattasi di 60milioni che possono arrivare attraverso una grande cessione, oppure grazie a cessioni minori (da Pinamonti in giù). Il problema è che, al momento, vendere è impossibile per mancanza di fondi da parte di quasi tutti i club italiani. Ergo, tocca aspettare e, nel frattempo sistemare l’unico posto vacante, quello lasciato libero da Ranocchia: Milenkovic resta il prediletto, Demiral piace assai ma costa come un pieno di benzina: troppo".