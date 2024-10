Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così delle voci riguardanti un possibile approdo di Daniel Maldini all'Inter : "Non credo sia una possibilità: se n'è parlato in questi giorni, tema da sosta delle nazionali perché c'era Ausilio a vedere Monza-Roma.

Io credo che lui pensi, come tanti altri, che Maldini sia un bravo giocatore: da lì a pensare che lo possano portare ad Appiano ce ne passa. Secondo me non esiste questa possibilità e per me non ci pensa neanche lui, che al limite vorrebbe tornare al Milan. E per me sarebbe anche di difficile collocazione all'Inter, non ci credo".