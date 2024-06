Sul nostro canale Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così delle strategie di mercato dell'Inter per l'estate: “In società non sono molto contenti delle voci che escono, soprattutto su Arnautovic. L’altro ieri lui ha detto ancora che rimane, ha un contratto. L’Inter non sta indicando la via d’uscita al giocatore, nessuno gli sta dicendo che deve andare via a oggi. L’Inter anche quest’anno deve fare mercato a 0, creare illusioni è sempre molto pericoloso. Il club vuole fare un portiere, poi dipenderà da chi uscirà nel caso. Con Oaktree si va avanti a fare il mercato a 0, questo va detto”, le sue parole.