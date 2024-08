Sulla situazione del Milan?

“Il Milan in Italia è la squadra che ha vinto più di tutte, quindi parliamo di un club prestigioso. Qui non si parla mai di chi ha comprato alcuni calciatori lo scorso anno. Maldini è stato cacciato dopo alcuni errori mentre a me sembra che Moncada sia sempre là. Per me bisogna chiarire in casa Milan quale è l’obiettivo e quale è la filosofia. Una volta scelta la filosofia bisogna dare il tempo di poter sbagliare all’allenatore. Dopo due giornate non si può discutere già dell'allenatore, si capisce che c’è un problema più in alto”.