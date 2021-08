Brazao, salgono le quotazioni del Cosenza. Lo staff dell’Inter al lavoro per…

Il giovane portiere brasiliano potrebbe restare in Italia, salgono le quotazioni del Cosenza

Dopo il prestito all'Albacete e all'Oviedo, Gabriel Brazao è tornato ad Appiano. Nell'idea dell'Inter c'è quella di mandare il giovane portiere in prestito per rilanciarlo dopo due anni non esaltanti in cui ha accumulato appena 10 presenze. Secondo quanto riporta Tifocosenza.it, salgono le quotazioni del Cosenza.