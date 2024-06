È impegnato all'Europeo e poteva, come tutti in questi casi, lasciar correre. Chi fa il calciatore vive praticamente ogni giorno dell'anno con le voci di mercato che ruotano attorno a loro. Ma evidentemente Calhanoglu ha preferito chiarire la sua posizione e mettere un punto alle indiscrezioni che parlavano di un flirt con il Bayern Monaco. Forte anche di un confronto con compagni e società, il turco ha voluto spiegare ai tifosi che all'Inter è felice e che quella nerazzurra è la squadra del suo presente che gli fa pensare solo a vittorie future.

Lo ha ribadito, in qualche modo anche questa sera. Ieri uno dei capi della Curva Nord, Ferdico, ha scritto: "Sapevo che persona fossi ma ne ho avuto la conferma. A differenza di altri che hanno guardato al Dio denaro tu hai scelto l'amore per la tua gente e quei colori che senti tuoi. I fatti vengono sempre prima delle parole", riferendosi proprio al centrocampista nerazzurro e al post pubblicato sui social per chiarire la sua posizione. Poi oggi gli ha dedicato il coro che i tifosi cantano quando vogliono sostenerlo: "Calha lo sai perché... tu non segnavi mai...". E il giocatore lo ha ricondiviso tra le sue stories con due cuoricini, ovviamente di colore nerazzurro.