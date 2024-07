Il club inglese vorrebbe cedere il giocatore in prestito ma con obbligo di riscatto. I blaugrana lavorano per strappare condizioni più favorevoli

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile clamoroso ritorno di Cancelo in Serie A. A Inter e Juve sarebbe stato fatto il nome del calciatore di proprietà del Manchester City. Da quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport "il portoghese tornerà quasi sicuramente a giocare nel Barcellona dopo il prestito della passata stagione". Questa sarebbe la sua ferma decisione. Lui non vuole tornare a giocare in Italia ma vuole tornare a giocare con il Barça. "Il City e il club blaugrana sono così condannati a trovare una soluzione e le trattative stanno accelerando per chiudere questo caso", scrive il giornale.