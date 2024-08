Inter, Carboni arrivato a Marsiglia: ora visite e firma con l’OM – FOTO

Dopo aver firmato nella sede dell'Inter in Via della Liberazione a Milano il rinnovo fino al 2029 con i nerazzurri, Valentin Carboni è volato alla volta di Marsiglia, dove è appena atterrato, come testimonia la foto in basso.

Ora, per il giovane talento argentino, è tempo di svolgere le visite mediche di rito e di firmare il contratto con lo legherà all'Olympique in prestito con diritto di riscatto (e controriscatto in favore dell'Inter. Ecco la foto di Carboni, arrivato in Francia in compagnia dell'agente, Giuseppe Riso, e del padre Ezequiel.