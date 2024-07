Atteso il calciatore in Italia per la definizione dell'operazione che lo porterà a giocare nel Marsiglia allenato da De Zerbi

È una questione ancora di pochi giorni. Valentin Carboni diventerà un giocatore del Marsiglia, anche prima del previsto. L’argentino sarà in Italia ben prima del 7 agosto, giorno in cui avrebbe dovuto presentarsi ad Appiano Gentile per la ripresa dei lavori. Presto, prima del weekend, sbarcherà a Milano per compiere gli ultimi passi prima del trasferimento alla corte di Roberto De Zerbi.