Continua il pressing dell'Olympique Marsiglia per Valentin Carboni, fresco vincitore della Copa America con l'Argentina in compagnia di Lautaro Martinez. Secondo quanto riferisce RMC Sport, infatti, i contatti tra il club francese e l'Inter starebbero andando avanti e ci sarebbe stata una prima offerta dell'OM ai nerazzurri per avere il talento argentino.