"La mia famiglia mi aiuta molto. So che ci sono molte aspettative intorno a me ma non mi focalizzo su quello. È stato incredibile poter partecipare alla Copa America, una bellissima esperienza per me e non la dimenticherò mai. Ho imparato tanto dai campioni in squadra. Anche se non ho giocato molto. Mi piace molto l'uno contro uno, fare assist per i miei compagni ed essere presente nella preparazione. Mi piace anche aiutare in difesa. Penso anche di avere delle cose da migliorare. L'OM è un grande club e spero di poter imparare molto per continuare a crescere. Giocare come numero 10 dipende principalmente dagli allenatori e non penso che sia una posizione che sta scomparendo. Per i miei modelli ovviamente c'è Messi ma è molto difficile raggiungere il suo livello. Per il resto gli altri miei modelli sono Angel Di Maria, Paulo Dybala e giocatori come loro".