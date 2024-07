L'Olympique Marsiglia fa sul serio per Valentìn Carboni. Le indiscrezioni delle scorse ore di Gianluca Di Marzio di Sky Sport trovano conferme anche in Francia, dove Foot Mercato parla dell'interesse concreto del club francese, che ha appena ingaggiato Roberto De Zerbi come nuovo allenatore, nei confronti del talentino di proprietà dell'Inter classe 2004, attualmente impegnato in Copa America con l'Argentina. Secondo la testata francese, l'approvazione della dirigenza marsigliese è stata unanime. L'OM, dunque, ha tutte le intenzioni di muoversi concretamente a breve per imbastire una trattativa con l'Inter. Anzi, secondo le ultime, ci sarebbero già stati i primi contatti positivi: