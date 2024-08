Mercato, Casadei spinge per tornare in Italia: pista calda per la Lazio

Il giovane centrocampista italiano, scuola Inter, dopo qualche prestito in giro per l'Inghilterra starebbe spingendo per tornare nel nostro Paese

Cesare Casadei potrebbe tornare in Italia. Il giovane centrocampista italiano, scuola Inter e ceduto dai nerazzurri al Chelsea per quasi 20 milioni di euro nel 2022, dopo qualche prestito in giro per l'Inghilterra starebbe spingendo per tornare nel nostro Paese e, secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio sarebbe una delle squadre più attive su di lui. Scrive calciomercato.com: