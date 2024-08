Sky – Chiesa, altre 24 ore al Barcellona. O altre piste all’estero

Federico Chiesa non ha ancora una squadra. La Juventus lo ha messo alla porta e lui è in cerca di una nuova possibilità a un anno dalla scadenza del suo contratto. Gianluca Di Marzio ha parlato del giocatore e ha affermato che rispetto al suo futuro le possibilità estere sono le più interessanti.

"Il suo agente, Ramadani, e Chiesa aspetteranno ancora il Barcellona per un giorno ma prima il club deve registrare Olmo. Fatto questo gli spagnoli potrebbero provare a impostare una trattativa ma se non dovesse sbloccarsi la situazione nelle prossime 24 ore Federico prenderebbe altre piste in considerazione sempre all'estero. In Premier piace al Liverpool", ha sottolineato il giornalista esperto di mercato.