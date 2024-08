TS – Chiesa, sì al Barça dopo il no di Inter e Milan. Le cifre dell’ingaggio

"Dopo aver capito che la Juventus non aveva iniziato una strategia volta ad allungare la trattativa per il rinnovo, bensì chiuso veramente la porta, ecco gli allenamenti in solitaria mentre la squadra svolgeva la parte tattica, la non convocazione per la prima di campionato seguita alla chiusura delle strade che avrebbero potuto portarlo all’Inter o al Milan. A quel punto il suo agente Ramadani ha capito che bisognava muoversi sull’estero e al primo contatto con il Chelsea ne è seguito uno con il Barcellona che si è acceso subito. Ora di fatto ecco il semaforo verde per una operazione che pare destinata ad andare in porto".