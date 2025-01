Colpo a effetto in arrivo per il Como: secondo quanto riporta Sky Sport, il club lariano avrebbe deciso di tesserare Dele Alli, centrocampista inglese che ormai da due settimane si sta allenando con il resto della squadra agli ordini di Cesc Fabregas.

Classe '96, ex enfant prodige del calcio europeo, Alli è fermo da quasi due anni: la sua ultima partita ufficiale risale al 26 febbraio 2023, quando con il Besiktas disputò 45 minuti in occasione del pareggio per 0-0 contro l'Antalyaspor. Poi una lunga serie di infortuni che parevano aver messo definitivamente fine alla sua carriera agonistica.