TS – Inter, Zhang ha vinto anche grazie a Moratti: l’ex presidente ha detto a Steven…

L’Inter e Conte avanti insieme anche grazie a… Moratti. Anche l’ex presidente, secondo Tuttosport, ha infatti giocato un ruolo importante nella permanenza dell’allenatore sulla panchina nerazzurra:

“La fumata bianca è arrivata a Villa Bellini a Somma Lombardo, paese di nascita di Angelo Moratti (forse un segno: Massimo, nelle vesti di consigliere di Steven Zhang, in questi giorni ha più volte esternato la necessità di andare avanti con l’allenatore per il bene dell’Inter). Zhang è riuscito a risintonizzare tutti sulla stessa linea. Opera per nulla facile, considerato che Conte si sentiva “tradito” da Marotta, che l’ad era arrivato al limite della sopportazione e che Ausilio, da mesi, era inviso all’allenatore“.

(Fonte: Tuttosport)