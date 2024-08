"Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi sono sicuri del posto in squadra e non c'è neanche il bisogno di spiegarne i motivi. Molto più discussa la situazione legata a Joaquin Correa e a Marko Arnautovic. L'argentino ha giocato l'intero pre-campionato da titolare ed è un forte candidato per essere in campo. dall'inizio per Genoa-Inter del 17 agosto. Al di là di ciò che succederà al “Ferraris”, però, Correa è un giocatore ai margini del progetto: si cercherà fino all'ultimo una soluzione in uscita. L'ex Lazio preferirebbe restare in Europa, tanto da aver già rifiutato le avances dell'Estudiantes di Veron".