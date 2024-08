Resta un rebus ancora tutto da risolvere, in casa Inter, quello relativo al futuro di Joaquin Correa, tornato a Milano dopo il negativo prestito con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Il suo alto ingaggio pesa non poco e tutte le squadre che hanno mostrato interesse non hanno poi approfondito i discorsi con i nerazzurri. Calciomercato.com illustra i possibili scenari:

"La Lazio ha pensato a lui nei giorni scorsi, ma si tratterebbe di una pista che potrebbe concretizzarsi solo a determinate condizioni, mentre Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell'Inter oggi presidente dell’Estudiantes, non ha escluso il ritorno del Tucu in Argentina. Anche l’AEK Atene ha sondato il terreno nei giorni scorsi, così come il Siviglia, il River Plate e alcuni club turchi e sauditi, senza però affondare il colpo.