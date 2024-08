La trattativa tra l'Inter e l'Independiente Rivadavia per Tomas Palacios procede a fuoco lento. Come riporta il Corriere dello Sport, considerando gli impegni del weekend dei nerazzurri, è possibile che si vada direttamente a settimana prossima. Spiega il quotidiano: "Allarmi non ne sono suonati. Ormai la trattativa è indirizzata e non trapelano segnali che possa arenarsi. Se esistesse un pericolo del genere, la stessa Inter avrebbe decisamente più fretta di chiudere. Invece, in viale Liberazione, non destano preoccupazioni le naturali schermaglie dell’Independiente Rivadavia.