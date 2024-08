La crescita esponenziale di Yann Bisseck non è certo passata inosservata. All'ambiente Inter, ovvio, ma anche in giro per l'Europa

Marco Macca Redattore 15 agosto - 09:30

La crescita esponenziale di Yann Bisseck non è certo passata inosservata. All'ambiente Inter, ovvio, ma anche in giro per l'Europa. E non è escluso, a questo proposito, che l'anno prossimo le big possano bussare alla porta nerazzurra per il giovane difensore tedesco. Ecco perché il club, secondo il Corriere dello Sport, sta già pensando al rinnovo: