Da Venezia – Trattativa con l’Inter per Tessmann: prima i rallentamenti e poi…

Aggiornamenti anche da Venezia sulla pista Tanner Tessmann per il mercato dell'Inter. Come riporta La Nuova di Venezia, “nelle prime ore della mattinata di ieri la trattativa sull’asse Venezia-Inter per Tanner Tessmann era decisamente rallentata. Nel tardo pomeriggio, però, altro nuovo scenario con il ds del Venezia Antonelli nuovamente in sede all’Inter, insieme a Beppe Riso, agente di Oristanio che qualche ora prima era di fatto più che una possibile pedina di scambio con il Genoa nella trattativa per Martinez. Ma Antonelli non vuole mollare il colpo e ai nerazzurri piace Tessmann, coi due club che stanno parlando della possibile operazione”, si legge.