La dirigenza nerazzurra è molto attenta ai giovani talenti in Argentina e avrebbe messo nel mirino un giocatore del Boca Juniors

L'Inter guarda sempre con grande attenzione al mercato in Sudamerica. La dirigenza nerazzurra è molto attenta ai giovani talenti in Argentina e avrebbe messo nel mirino un giocatore del Boca Juniors. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, il club nerazzurro sarebbe sulle tracce del giovane portiere Leandro Brey.

Il portiere classe 2002 si è messo in luce nella scorsa stagione collezionando 6 presenze e attirando l'attenzione di qualche club europeo. Sulle sue tracce si sarebbe messa anche l'Inter che avrebbe fatto un primo sondaggio con il Boca per far conoscere il proprio interesse.