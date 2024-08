L'Inter ha individuato il difensore per completare il reparto di Inzaghi e potrebbe chiudere a breve per l'argentino

L'Inter ha scelto il difensore per completare il reparto di Simone Inzaghi. La trattativa per Tomas Palacios dell'Independiente Rivadavia sta entrando nelle fasi conclusive e potrebbero esserci novità positive nelle prossime ore. L'accordo tra i due club è stato quasi raggiunto, tanto che i dirigenti argentini starebbero arrivando a Milano per definire l'affare.

Come riporta il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, infatti, "I dirigenti dell'Independiente Rivadavia e il direttore sportivo Sebastián Peratta si recheranno oggi in Italia per cercare di chiudere il trasferimento di Tomás Palacios all'Inter. L'offerta varia da € 6/7M. Nonostante il suo passaggio sia dal Talleres, è in prestito fino a dicembre alla Lepra, che ha il diritto di riscatto al 50%".