I problemi fisici (oltre alla carta d'identità) di Francesco Acerbi hanno riacceso i riflettori sulle possibili mosse in difesa dell'Inter , che non vuole correre il rischio di ritrovarsi con la coperta corta nella prossima stagione. A tal proposito, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri stanno prendendo in considerazione alcuni profili. Fra loro, Bijol dell'Udinese:

"La questione era già sul tavolo prima che, nei giorni scorsi, Acerbi dovesse rinunciare agli Europei e ricorrere al bisturi per sistemare in via definitiva la pubalgia che l’ha condizionato per tutta la stagione appena conclusa. A meno di intoppi, l’ex centrale della Lazio sarà disposizione di Inzaghi per l’inizio della preparazione o poco dopo. Resta il fatto che ha 36 anni e che il suo alter ego attualmente in organico, vale a dire De Vrij, ne ha 32. Potrebbe essere un rischio, insomma, cominciare la prossima stagione con quelle due uniche opzioni al centro della difesa".