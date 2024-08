Il nome nuovo per la difesa dell'Inter è quello di Tomas Palacios, classe 2003 argentino (Faye è un'alternativa). Ma non solo...

Il nome nuovo per la difesa dell'Inter è quello di Tomas Palacios, classe 2003 argentino (Faye del Barcellona è un'alternativa per costi più alti). Ma l'edizione odierna di Tuttosport parla anche di un'altra idea in casa nerazzurra, ovvero Vasquez del Genoa:

"Caccia a un altro Bisseck (ma di piede mancino). L’Inter, a meno che non si apra uno spiraglio sulla rotta che porta a Genova con un trattativa che veda come protagonisti Marko Arnautovic e Johan Vásquez, ha come obiettivo quello di prendere un giocatore di prospettiva che possa essere un investimento (come lo era stato l’acquisto di Bisseck) per iniziare ad abbassare l’età media della rosa".