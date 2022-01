Inter, nuovo obiettivo a zero per l’estate: “C’è una sola controindicazione”

La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla pista per il centrocampo dell'Inter di Simone Inzaghi: ecco lo scenario

Negli ultimi giorni, è stato accostato un nuovo giocatore all'Inter per la prossima estate. In particolare, per il centrocampo di Simone Inzaghi e per le sue rotazioni. Si tratta di Filip Djuricic , centrocampista in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 col Sassuolo.

Ecco le novità da Gazzetta.it: "È finito nell’agenda degli obiettivi dell’Inter come occasione a parametro zero per la prossima estate. Djuricic, trequartista 29enne del Sassuolo, ha una sola controindicazione: il serbo ha giocato la sua ultima partita in campionato lo scorso 24 ottobre (contro il Venezia). Poi ben 10 turni senza essere convocato, causa un problema fisico di non chiara definizione. In neroverde dal 2018 ha firmato 14 gol e 12 assist in 97 partite", si legge.