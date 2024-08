L'ultimo colpo in entrata, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003. Poi, l'Inter, nell'ultima settimana di mercato, si dedicherà principalmente alle uscite. Un nome su tutti: Correa. Ma non solo:

"Adesso i vertici nerazzurri lavoreranno per sistemare gli ultimi esuberi: Fontanarosa (il primo ieri ad arrivare a San Siro per la rifinitura) verrà girato in prestito alla Reggiana, mentre si cercheranno acquirenti last minute per Salcedo (che ieri ha raggiunto il Meazza a piedi) e Correa. Ufficiale la cessione di Satriano al Lens".